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The Economist dergisinin Twitter kapak fotoğrafına AK Parti'den sert tepki

08.05.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Economist dergisi, Twitter'daki kapak fotoğrafını İngilizce olarak "Erdoğan gitmeli" yazısıyla değiştirdi. İngiliz dersinin bu hareketi sosyal medyada tepki çekti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına “Erdoğan gitmeli” yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış." tepkisini gösterdi.

The Economist dergisinin Twitter kapak fotoğrafına AK Parti'den sert tepki

İngiltere merkezli haftalık The Economist dergisinin Twitter'daki kapak fotoğrafını İngilizce olarak "Erdoğan gitmeli" yazısıyla değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu. Derginin yaptığı harekete tepki yağarken, AK Parti'den de açıklama geldi.

"HEVESİ KURSAĞINDA KALANLAR LİSTESİNE..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Twitter'dan yaptığı paylaşımda The Economist dergisine sert tepki gösterdi. Hamza Dağ, "İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına “Erdoğan gitmeli” yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış. 14 Mayıs’ta bu memleketin insanları, “Hevesi kursağında kalanlar” listesine The Economist’i de ekleyecek." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ the economist

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