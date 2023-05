The Economist dergisinin Twitter kapak fotoğrafına AK Parti'den sert tepki

İngiltere merkezli haftalık The Economist dergisinin Twitter'daki kapak fotoğrafını İngilizce olarak "Erdoğan gitmeli" yazısıyla değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu. Derginin yaptığı harekete tepki yağarken, AK Parti'den de açıklama geldi.

"HEVESİ KURSAĞINDA KALANLAR LİSTESİNE..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Twitter'dan yaptığı paylaşımda The Economist dergisine sert tepki gösterdi. Hamza Dağ, "İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına “Erdoğan gitmeli” yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış. 14 Mayıs’ta bu memleketin insanları, “Hevesi kursağında kalanlar” listesine The Economist’i de ekleyecek." ifadelerini kullandı.

İngiliz The Economist Dergisi, Twitter kapak fotoğrafına “Erdoğan gitmeli” yazarak uluslararası bir basın kuruluşunun demokrasi tarihinde yaptığı en büyük hadsizliklerden birine imza atmış.



14 Mayıs’ta bu memleketin insanları, “Hevesi kursağında kalanlar” listesine The… pic.twitter.com/Yqv5QoyYMH — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 8, 2023