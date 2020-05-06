The Last Dance: Michael Jordan ve Chicago Bulls belgeselinden öğrendiklerimiz

Tüm dünyanın kilitlendiği yeni belgesel The Last Dance (Son Dans) yayına girdi.

ESPN ve Netflix'in hazırladığı, bizi 1990'lara götüren belgesel Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls'un 1997-98 sezonunda NBA şampiyonluğuna 6. kere ulaşmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Daha önce hiç yayınlanmamış görüntülerin de yer aldığı belgeselin Tiger King'i geçerek dünya çapında en fazla aranan belgesel olduğu belirtiliyor.

İlginin bu seviyede olmasında, canlı spor etkinliklerinin hayatımızdan çıkmasının da payı olabilir.

Öte yandan dünyanın en büyük basketbolcularının hayatına dair eşsiz bir bakış sunmasının da etkisi olduğu kesin.

Belgeselden öğrendiğimiz birkaç şeyi derledik.

Jordan için kolay olmadı

Altı NBA şampiyonluğu, 14 All-Star forması, beş NBA'in en değerli oyuncusu ödülü, iki altın Olimpiyat madalyası, Air Jordan markası ve Space Jam filmi…

Jordan'ın basketbolda gelmiş geçmiş en büyük isim olduğunu biliyoruz, ama o seviyeye ulaşmak için çok çalışması gerekti.

Öncelikle, büyüdüğü ailede bile en iyi oyuncu değildi. Kardeşi Larry ile çocukken büyük rekabet içindeydi.