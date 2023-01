The Last of Us dizisi gerçek olabilir! Zombi enfeksiyonuna yakalanmamız imkansız değil

Oyun dünyasının ilgi gören yapımı The Last of Us'ın dizisi resmen yayınlandı. Başrollerini Bella Ramsey ve Pedro Pascal'ın paylaştığı diziyi izliyorsanız, dizinin geçtiği dünyanın tamamen kurgu olduğunu bilerek güvende olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, The Last of Us'taki zombi enfeksiyonu gerçek. Mantarlar böcekleri içten dışa yutabilir. Uzmanlar ise benzer bir parazitin insanlara bulaşmak için evrimleşebileceğinin abartılı veya çok da uzak bir ihtimal olmadığını söylüyorlar.

"THE LAST OF US ZOMBİ ENFEKSİYONU GERÇEK"

Habere göre, genç Ellie ve ona eşlik eden kaçakçı Joel'u konu edinen dizide kurbanları zombiye dönüştüren bir mantar tüm dünyaya yayılıyor. Bu parazit aslında, enfekte olduktan sonra kurbanın vücudunda büyüyen ve davranışını kontrol edebilen gerçek bir mantar grubuna dayanıyor.



Fotoğraf Kaynağı: Naughty Dog Twitter hesabı

'THE LAST OF US' DAKİ MANTAR HANGİ TÜRE DAYANIYOR?

The Last of Us'ın ortak yaratıcıları Neil Druckmann ve Craig Mazin, mantarların özellikle marangoz karıncalarını enfekte eden Cordyceps'e dayandığını söyledi. Bu mantar, enfekte olan karıncaları bir bitkinin tepesine doğru çıkmaya ve çenelerini bitkiye sıkıştırarak onu ölünceye kadar orada hapsedebilecek bir kenetlenmeye zorluyor. Mantar daha sonra kurbanının dış iskeletinden anten benzeri saplar çıkarıyor ve sporlar 'püskürtüyor'. Bu da mümkün olduğunca çok böceği enfekte etmesine olanak sağlıyor.

"NE ABARTILI NE DE UZAK BİR FİKİR"

Uzmanlar ise benzer bir mantarın insanlara bulaşabilecek şekilde evrimleşme ihtimaline dair fikrin çok da uzak bir fikir olmadığını söyledi.

Bu mantarlardan biri, dişi karasinekleri enfekte eden ve kurbanının cesedini erkekleri onunla çiftleşmeleri için çekmek için kullanan Entomophthora Muscae.

Kopenhag Üniversitesi'nden profesör Dr. Henrik de Fine Licht'e göre bir mantar hastalığının bir türden (bu durumda böceklerden) insanlara "sıçraması" çok da uzak olmayan bir fikir.

Dr. de Fine Licht, hepsinin olmasa da yeni hastalıkların çoğunun muhtemelen diğer türlerde değişen patojenik organizmalardan geldiğini belirterek "Bu nedenle bu fikir etkileyici." dedi.

Ancak bir hastalığın insan olmayan bir canlıdan insana geçmesi mümkün olsa da, muhtemelen bu milyonlarca yıllık bir evrim süreci gerekecek.

E. MUSCAE İLE DİZİDEKİ MANTARLAR ARASINDAKİ BENZERLİKLER

Dr.de Fine Licht ile birlikte çalışan doktora öğrencisi Sam Edwards, The Last of Us dizisindeki yaşlı bir kadının enfeksiyona verdiği tepki verme şekli aracılığıyla E. muscae ile dizideki kurgusal mantarlar arasındaki benzerlikleri fark etti.

Sam Edwards, "Yaşlı kadının arka planda sandalyesinde seğirdiğini görüyoruz. O, bunu E. muscae'de manipülasyonun gerçekleştiği zaman olan gün batımında yapıyor. Ayrıca, yaşlı kadın akrabalarıyla "beslenirken" ağzından tuhaf çıkıntılar çıkıyor. E. muscae de manipülasyondan sonra sineğin ağzından çıkar." dedi.