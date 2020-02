The Last of Us Part 2’de Cinsellik ve Fazlası Olacak

Yeni oyunun ortaya çıkışıyla devamında bizleri nelerin bekleyeceğini merak edip durduk. Geçen sene ortaya çıkan videolarda, kahramanın Ellie ve diğer hayatta kalan Dina arasında çiçek açan bir romantizmin bir odak noktası olduğunu görmüştük.

Resmi internet sitesine göre oyun, M/17+ etiketine sahip. Yani ESRB tarafından yetişkinler için M olarak resmen derecelendirildi. Devam oyunu Naught Dog’un cinsel içerik ve çıplaklık içerek ilk oyunu olacak. Ayrıca önemli bir detaydır ki ilk oyunda karşımıza çıkmayan çıplaklık ve cinsellik konusu, ikinci oyunda görülecek.

İkinci oyunun daha karanlık olacağını az çok tahmin edebiliyorduk. İşin içerisinde cinsellik ve çıplaklık girince karşımıza daha olgun bir hikayenin çıkacağı gün gibi ortada. Oyunun tam olarak nasıl bir hikayeye sahip olacağı veya ilk oyunun devamı niteliğinde gitse bile ince noktaların nasıl bağlanacağı belli değil. Naughty Dog, başarılı hikayeleri ile bilinir ve bu sefer romantizm konusunda risk alacağı gün gibi ortada.

Her şeyi, The Last of Us Part 2’nin 29 Mayıs’ta çıktığı zamanda göreceğiz.

