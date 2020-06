The Last of Us Part II İnceleme

Yazımıza devam etmeden önce minik uyarılar yapalım: İlk olarak oyun, içerdiği şiddet ve korku öğeleri dolayısıyla herkese hitap etmiyor. İkincisi eğer ilk oyunu oynamadıysanız hikayeden biraz geri kalmanız da olasılıklar arasında. PS4 konsolunuz varsa The Last of Us Remastered‘a zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Son olarak yazımızda hikaye namına hiçbir detay vermeyeceğiz. Yani okuyacaklarınız oynanış mekanikleri, grafik detayları ve sizi bu dünyaya alıştıracak temelleri içerecek.

The Last of Us Part II’den önce ilk oyunu oynamanız gerektiğini düşünenlerdenim. Bunun nedeni ise Joel ve Ellie’nin yaşadıkları, onların geliştiğini görmek, hayatta kalmaya çalışırken ne gibi fedakarlıklar yaptığına şahit olmak çok tatlı bir duygu. Ayrıca The Last of Us, gerek hikaye anlatımı gerekse oynanış olsun arşivlenmeyi hak eden isimlerdendir. Ufak tefek bug’lardan kaçamasa bile zamanınızı hak eder.

THE LAST OF US PART II HİKAYE

Naughty Dog‘un geliştirdiği ve Sony Interactive Entertainment‘ın dağıtımcılığını yaptığı PS4 oyunu The Last of Us Part II, Joel ve Ellie’nin hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. İlk oyunu oynamadıysanız minik hikaye özeti paragrafımızı es geçmenizi öneririz. ABD’de geçen ölümcül bir yolculuğun ardından son durağımız Wyoming ve aradan beş yıl geçer. Burada ikili, gelişen bir topluluğun parçası olurlar. Hastalıksız ve huzurlu giden hayatları, yaşanan korkunç bir olay yüzünden bozulur. Trajedi sonrası Ellie, olayın sorumlularını bulmak adına yeniden kendisini bir yolculuğa adar. Kimi zaman dostlarının yardımını alarak hayatta kalmaya çalışır, ancak bazı zorlukları atlatabilmesi için tek tabanca takılması gerektiği zamanlar da yakındır.