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The Last of Us Part II satış rekoru kıracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.06.2020 12:09 | Son Güncelleme

PS 4’ün son bomba oyunu 10 yıla damgasını vuracak gibi görünüyor.

The Last of Us Part II satış rekoru kıracak

PlayStation 4‘ün son bomba özel oyunu (Ghost of Tsushima‘yı saymıyoruz. Çünkü AA kalite bir oyun olacağı çok belli.) The Last of Us Part II için geri satım başladı. 19 Haziran 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan oyuna tam 18 gün kaldı. PSN’de 429 TL‘den ön siparişe sunulan oyun, açık ara son 10 yılın en iyi oyunu olacak. Hikaye anlatımı ile benzersiz bir deneyim sunacak olan oyunda, düşmanlara verdiğiniz hasarın bile tepkisini alacaksınız.

THE LAST OF US PART II'DE ŞİDDETİN DOZU YOK

Örneğin, bir düşmanın boğazını kestiğinizde düşman anında ölmeyecek ve boğazını tutarak can çekişecek. +18 yaş sınırlaması olan oyunda şiddetin dozu olmayacak. Animasyon konusunda seviye atlayacak olan oyun, grafikleri ile sanki PS4 Pro’da değil de PlayStation 5’te çalışıyor gibi bir hissiyat uyandırıyor. PlayStation 4’ün adeta suyunu sıkan Naughty Dog, konsolun tüm nimetlerini sonuna kadar kullanacak gibi görünüyor.

REKOR KIRACAK İDDİASI

Yaklaşık olarak 80 GB büyüklüğünde olacak olan TLoU Part II’nin satış rekoru kıracağı iddia edildi. PS4’ün en çok satan oyunlarından olan Marvel’s Spider-Man, 3 gün içerisinde 3.3 milyon satış gerçekleştirmiş ve ön siparişte ise  1 milyon barışını aşmıştı. TLoU Part II’nin Marvel’s Spider-Man’i muhtemelen ikiye katlayacak gibi görünüyor.

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