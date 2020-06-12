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The Last of Us Part II tanıtım fragmanı erkenden yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 15:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Sony’nin yaptığı devasa reklam ile gündeme gelen The Last of Us Part II şimdi de tanıtım fragmanı ile gündemde. Sony geçtiğimiz günlerde Kaliforniya’da bir metroyu boydan boya oyunun reklamı ile kaplamış ve çok dikkat çekmişti. Bu tarz hareketler oyunu bekleyen hayranlar için heyecanı daha çok tırmandırıyor.

The Last of Us Part II tanıtım fragmanı erkenden yayınlandı

Part II 19 Haziran’da resmen çıkışını gerçekleştirecek. Daha önce koronavirüs pandemisi nedeniyle birkaç kez ertelenen çıkış tarihi için artık erteleme beklenmiyor. Oyunun tanıtılacak olması hayranlarını yeterince heyecanlandırıyorken bir de diziye uyarlanacağı haberi geldi. Chernobyl dizisinin yönetmeni Johan Renck ve dizinin yaratıcısı Craig Mazin yeni The Last of Us Part II için bir araya geldi. İlk etapta 5 bölüm olacak olan dizi HBO’da yayınlanacak.

ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİSİ THE LAST OF US PART II

57 saniyelik tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. Oyunu deneyimleme şansı bulan ve fazla ipucu vermek istemeyen bir oyuncu duygularını şu şekilde açıklamış:

Bu, şimdiye kadar Naughty Dog’un en iyi grafiklere sahip oyunu. Uncharted 4 ile kıyaslandığında, hareketsiz görüntüler ‘görsel doğruluk’ açısından eşit gibi görünüyor ancak aralarındaki dört yıllık zaman diliminde özellikle karakter animasyonları ve küçük ayrıntılar konusunda müthiş bir ilerleme var. Kan ve şiddet; oyunlarda tercih ettiğiniz temalar arasındaysa düşmanların nasıl parçalanabileceğini, uzuvların tam da nasıl uçmasını gerektiğini ve karpuz gibi patladığını asıl şimdi öğreneceksiniz.”

“Kısacası, Naughty Dog, The Last of Us‘ın özüne mantıklı ve yaratıcı geliştirmeler yapmış. Çalışmalarının bir hayranı olarak özellikle ilginç bulduğum şey; ilk oyundaki tasarım seçimlerinin Part II’ye nasıl aktarıldığını görebilmek. Aynı deneyim heyecanını yaşadım ancak bu yeni ve orijinal.”

Oyunun tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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