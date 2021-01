The Witcher 3'ü geride bıraktı: The Last of Us Part 2'den ödül rekoru!

The Last of Us Part 2, piyasaya sürüldükten sonraki ilk üç gününde dört milyon kopya satmayı başardı. Hatta oyun, hem İngiltere'de hem de ABD'de Haziran 2020'nin en çok satan oyunu dahi seçildi. Tüm bunlar, oyunun alacağı ödüllerin sayısının bir göstergesiydi. Nitekim göstergeler yanılmadı. The Last of Us Part 2, farklı kuruluşlardan ''Yılın En İyi Oyunu'' ödülü kazandı. Ödüllerin bir araya getirilmesi ise The Last of Us Part 2'ye bir dünya rekoru getirdi.

THE LAST OF US PART 2 THE WİTCHER 3'Ü GEÇTİ

CD Projekt RED yapımı The Witcher 3, 'Yılın En İyi Oyunu'' ödülünü 260 kez kazandı. Fakat 2015 yapımı oyun The Last of Us Part 2'ye geçildi. Gameawards.net'in sıralamasına göre, The Last of Us Part 2, 262 kez 'Yılın En İyi Oyunu'' ödülünü kazanarak dünya çapında bu ödülü en çok kazanan oyun oldu. Böylece bu unvan, The Witcher 3'ten PS4 özel oyunu The Last of us Part 2'ye geçti.

TTHE LAST OF US PART 2'Yİ YAKINDAN İZLEDİLER

Naughty Dog yapımı oyunun en yakın rakibi ise 2020 yılında kazandığı 55 ödül ile birlikte Hades oldu. Hades'i ise 50 ödülle Ghost of Tsushima izledi. Cyberpunk 2077 ise zirveye yaklaşamadı.