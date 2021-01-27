HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. The Witcher 3'ü geride bıraktı: The Last of Us Part 2'den ödül rekoru!

The Witcher 3'ü geride bıraktı: The Last of Us Part 2'den ödül rekoru!

27.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
The Witcher 3'ü geride bıraktı: The Last of Us Part 2'den ödül rekoru!

The Last of Us Part 2 dünyanın en çok yılın oyunu ödülünü kazanan oyunu oldu. Naughty Dog tarafından geliştirilen PlayStation 4 özel oyunu The Last of Us Part 2, unvanın önceki sahibi The Witcher 3'ü aldığı ödüllerle geride bırakmayı başardı.

The Last of Us Part 2, piyasaya sürüldükten sonraki ilk üç gününde dört milyon kopya satmayı başardı. Hatta oyun, hem İngiltere'de hem de ABD'de Haziran 2020'nin en çok satan oyunu dahi seçildi. Tüm bunlar, oyunun alacağı ödüllerin sayısının bir göstergesiydi. Nitekim göstergeler yanılmadı. The Last of Us Part 2, farklı kuruluşlardan ''Yılın En İyi Oyunu'' ödülü kazandı. Ödüllerin bir araya getirilmesi ise The Last of Us Part 2'ye bir dünya rekoru getirdi.

THE LAST OF US PART 2 THE WİTCHER 3'Ü GEÇTİ

CD Projekt RED yapımı The Witcher 3, 'Yılın En İyi Oyunu'' ödülünü 260 kez kazandı. Fakat 2015 yapımı oyun The Last of Us Part 2'ye geçildi. Gameawards.net'in sıralamasına göre, The Last of Us Part 2, 262 kez 'Yılın En İyi Oyunu'' ödülünü kazanarak dünya çapında bu ödülü en çok kazanan oyun oldu. Böylece bu unvan, The Witcher 3'ten PS4 özel oyunu The Last of us Part 2'ye geçti.

The Last of Us Part 2

The Last of Us Part II İncelemeThe Last of Us Part II İnceleme

TTHE LAST OF US PART 2'Yİ YAKINDAN İZLEDİLER

Naughty Dog yapımı oyunun en yakın rakibi ise 2020 yılında kazandığı 55 ödül ile birlikte Hades oldu. Hades'i ise 50 ödülle Ghost of Tsushima izledi. Cyberpunk 2077 ise zirveye yaklaşamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Kara kara düşünmekten kurtulun! İşte en iyi Valorant taktikleriKara kara düşünmekten kurtulun! İşte en iyi Valorant taktikleri
Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenlerDilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Kritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildi

Kritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildi

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Dust 2'nin hakimi olacağınız rekabetçiliğin dozunu artıran en iyi CS:GO taktikleri

Taktik maktik yok demeyin! İşe yaradıklarına inanamayacaksınız

Epic Games'in ücretsiz verdiği Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'a büyük ilgi!

Ünlü yapım ücretsiz oldu, büyük ilgi gördü!

CS:GO oyuncularını bile Valorant'a çekecek en iyi Valorant taktikleri

Kara kara düşünmekten kurtulun! İşte en iyi Valorant taktikleri

Doğru Zula taktikleri ile başarı alışkanlığı kazanacaksınız!

Türkiye'de çoğu kişinin gözü bu yapımda! İşte başarının sırları

Capcom Resident Evil Village'ı duyurdu! İşte PS5'e de gelecek oyunun çıkış tarihi

Detaylar dün belli oldu! İşte beklenen yapımın çıkış tarihi

AB'den Steam ve diğer 5 oyun şirketine "coğrafi engelleme" cezası

6 dev şirkete ceza yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.