The Witcher 3: Wild Hunt, yeni nesil platformlara geliyor

The Witcher 3: Wild Hunt, 2015 yılında çıkış yapmasına rağmen hala sevilen isimler arasında yer alıyor. Hikayesiyle oyuncuları kendisine bağlayan oyunu bu sefer Xbox Series X ve PlayStation 5 platformlarında da görebileceğiz. Ayrıca PC tarafında da ışın izleme ve daha hızlı yükleme süreleri dahil olmak üzere bir dizi görsel ve teknik iyileştirme içerecek. Bu iyileştirmeler temel oyunda, hem genişletmelerde hem de tüm ekstra içeriklerde yer alacak.

The Witcher 3: Wild Hunt’ın yeni nesil sürümü, PC, Xbox Series X ve PlayStation 5’te bağımsız bir şekilde satın alınabilinecek. Oyunun mevcut sahipleri için PC, Xbox One veya PlayStation 4’te ücretsiz bir güncelleme olarak çıkacak.

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