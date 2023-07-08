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Threads'le yüzü gülen Mark Zuckerberg'in '4 Temmuz' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Şok suçlama... "O bile güvenmiyor"

08.07.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Threads'e olan ilgi nedeniyle yüzünün güldüğü düşünülen Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Instagram'da paylaştığı 4 Temmuz fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta kızlarının yüzlerini gizlediği görülen Zuckerberg bazı kesimlerce ikiyüzlülükle suçlandı. Fotoğrafla ilgili en dikkat çekici yorumlardan biri "Zuck bile çocuklarının yüzlerini koymak için platformlarına güvenmiyor" diyen bir Instagram kullanıcısından geldi.

Threads'le yüzü gülen Mark Zuckerberg'in '4 Temmuz' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Şok suçlama... "O bile güvenmiyor"

Threads ile ilgili son haberler merak edilirken, Threads'in arkasındaki isim olan Mark Zuckerberg bazı kesimler tarafından ikiyüzlülükle suçlandı.

İŞTE ZUCKERBERG'E YÖNELTİLEN 'İKİYÜZLÜLÜK' SUÇLAMASININ NEDENİ!

Şu sıralar Threads isimli yeni sosyal medya platformuna olan ilgi nedeniyle yüzü güldüğü düşünülen Zuckerberg, ailesinin 4 Temmuz fotoğrafını paylaşması ancak kızlarının yüzlerini gizlemesinin üzerine bu eleştirilere maruz kaldı.

Independent'ın haberine göre; Teknoloji milyarderi, Amerikan Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'u kutlamak için yönettiği teknoloji platformlarından biri olan Instagram'da kendisinin, eşi Priscilla Chan'in ve üç kızları Aurelia, Maxima ve August'un bir fotoğrafını paylaştı.

zuck

Zuckerberg paylaşımda, "4 Temmuz Kutlu Olsun! Bu yıl için minnettar olunacak çok şey var. Büyük kızlar büyüdükçe, onlarla Amerika'nın neden bu kadar harika olduğu hakkında konuşmayı seviyorum. Yakında küçük Aurelia ile de konuşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşım karışık tepkilerle karşılandı; bazıları, geçmişte Facebook ve Instagram insanların mahremiyetini ihlal etmekle suçlanmışken Zuckerberg'in çocuklarının mahremiyetini korumaya çalışmasının ikiyüzlülük olduğunu iddia etti.

"O BİLE GÜVENMİYOR"

Fotoğrafla ilgili en dikkat çekici yorumlardan biri, bir Instagram kullanıcısından geldi. Kullanıcı, "Zuck bile çocuklarının yüzlerini koymak için platformlarına güvenmiyor" dedi.

Zuckerberg'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg Instagram

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