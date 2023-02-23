THY 1000 depremzede iş başvurusu nasıl yapılır? THY depremzede 1000 personel alımı başvuru şartları ve detaylar!

THY 1000 personel alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartlarının ne olacağı araştırılıyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat personel alımını duyurmuştu. Peki THY 1000 depremzede iş başvurusu nasıl yapılır? İşte THY depremzede 1000 personel alımı başvuru şartları ve detayları!

THY BAŞKANI BOLAT'TAN AÇIKLAMA

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sosyal medya hesabı üzerinden, “Türk Hava Yolları olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde 1000 konutluk Türk Hava Yolları Mahallesi projesi için çalışmalara devam ediyoruz. 75 milyon dolarlık bu bağışımızın yanında yeni bir proje müjdesi vermek istiyorum. Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1000 aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve İştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız. Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz.

Kabin memurluğuna alacağımız arkadaşlarımıza da üç ay İngilizce eğitimini ücretsiz vererek, pozitif ayrımcılık yapacağız. Bunun gibi detayları olgunlaştırarak kısa zamanda resmi olarak ilan edeceğiz" ifadelerini paylaştı.

THY DEPREMZEDE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

THY depremzede personel alımının detayları henüz belli olmadı. Gelişmeler aktarıldığında sayfamızda yer alacak.



