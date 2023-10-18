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THY'de bazı seferler iptal edildi!

18.10.2023 21:24 | Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yapılacak grev nedeniyle 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY'de bazı seferler iptal edildi!

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, grev dolayısıyla cuma günkü TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano ve TK 1896 Milano-İstanbul seferleri karşılıklı iptal edildi.

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İtalya thy

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