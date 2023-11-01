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Türk Hava Yolları'ndan sefer iptali açıklaması!

01.11.2023 18:07 | Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları (THY), network alt yapısında sorun nedeniyle biletlere ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından sefer iptalleriyle ilgili açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları'ndan sefer iptali açıklaması!

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

THY'nin network altyapısında oluşan sorun nedeniyle, bugün 19.00-22.00 arasında İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi.

THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.

(AA,DHA)


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