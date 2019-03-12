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THY'den Boeing 737 Max kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Hava Yolları, Etiyopya havayollarına ait uçağın düşmesinin ardından Boeing 737 Max 8 ve 9 tipi uçakların seferlerini durdurdu. İngiltere, Almanya, Çin ve Avustralya ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 19 ülke hava sahalarını bu uçaklara kapattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, yurtdışında 5 ay içerisinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi uçakların karıştığı iki farklı kazanın muhtemel oluş sebeplerinin Bakanlığa bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu değerlendirmeler neticesinde Boeing 737 MAX 8 ve/veya Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşları, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulmuştur." ifadesi yer aldı.

THY GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Sevgili Yolcularımız

Uçuş emniyeti ve güvenliğimiz birinci önceliğimizdir. 737 MAX uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir.

737 MAX uçaklarımızın sizin emniyetiniz için seferlerden çekilmesi sebebi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörü ile karşılamanızı istirham ederiz.

Seferleriniz ile ilgili detayları size göndereceğiniz mesajlardan. Web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz.

Bu süre zarfında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yakın yönlendirmesi ve yardımları bizim için yol gösterici olmuştur.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de şu açıklamayı yaptı:

Filomuzda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının ticari operasyonları,13 Mart itibarıyla ikinci bir karara kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

UÇAKLAR GERİ DÖNÜYOR

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulaması, THY filosunda bulunan İstanbul'dan kalkış yapan Boeing 737 Max 8'lerin Atatürk Havalimanı'na geri döndüğü bilgisini fotoğraf eşliğinde paylaştı.

Radardaki verilire göre İstanbul'dan Londra'nın Gatwick Havalimanı'na ve Birmingham'a, Nouakchott'a, İstanbul'dan havalanan Boeing 737 Max 8'lerin havadan geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Havadan geri dönmelerin, Türk Hava Yolları'nın, filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararından kaynaklandığı öğrenildi.

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19 ÜLKE DURDURDU

Türkiye ile birlikte uçuşları durduran diğer ülkeler: Etiyopya, Endonezya, Meksika, Brezilya, Hindistan, Arjantin, Singapur, Vietnam, Çin, Malezya, Umman, Güney Kore, Moğolistan, Fas, Güney Afrika, Avustralya, Almanya ve İngiltere.

ETİYOPYA'DA DÜŞEN UÇAKTAKİ 157 KİŞİ ÖLDÜ

Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Pazar günü 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları'nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti.Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı aldılar.THY’nin resmi web sitesinde filo bilgilerine göre 12 adet B737-8 Max tipi uçak bulunduğu bilgisi yer alıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
THY Boeing 737 Max 8

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
:) Biraz geç düşmüş jeton bizimkilerin.
Thy itibarı çoktan bitmişti zaten.. tercihimiz daima pegasus şirketinden yanadır..
@leave_mealone_1977 thy dünyada en başarılı hava şirketi
@leave_mealone_1977 thy resmi olarak battı zaten
@maslan_1980_giphi thynin itibarı mevzu bahis değil burada kurumsallık gereği adamlar kaza haberlerine binayen tedbir almışlar pegasus dediğin küçük bi şirket onlarda bu uçaklardan yokmu sanıyosun
Hazırlık yapıyorlar seçim sonrasi thy nin satışini hepiniz duyacaksınız
@okan_kirezli_1985 bağısaktan konuşmak çoook kolay varmı bir kanıt yok...salla..
Havada bir şeyler oluyor son günlerde uçak kazaları çoğaldı thy bazı uçaklarını yere çağırmaları endişe verici yetkililer açıklama yapması milleti bilgilendirmeleri şart
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