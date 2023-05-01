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THY'den sahte hesaplara yönelik uyarı! "İtibar etmemenizi önemle rica ederiz"

01.05.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY'den şirket logosunu kullanan sahte hesaplara yönelik uyarı geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "Resmi destek hesabımız '@TK_HelpDesk' dışındaki müşteri ilişkileri destek hesaplarının THY ile ilgisi bulunmamaktadır. Güvenliğiniz için bu hesaplara itibar etmemenizi önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

THY'den sahte hesaplara yönelik uyarı! "İtibar etmemenizi önemle rica ederiz"

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanan bazı sahte hesapların tespit edildiğini belirterek, yolcuları bu hesaplara itibar etmemeleri için uyardı.

THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, şirket logosu ile kendilerini markayla bağlantılı gibi gösterip bilgi talep eden bazı hesapların tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Resmi destek hesabımız '@TK_HelpDesk' dışındaki müşteri ilişkileri destek hesaplarının THY ile ilgisi bulunmamaktadır. Güvenliğiniz için bu hesaplara itibar etmemenizi önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi. (AA)

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