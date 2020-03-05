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  4. THY ile Singapur'a giden yolcu koronavirüslü çıktı!

THY ile Singapur'a giden yolcu koronavirüslü çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan yolcuya yapılan testlerde koronavirüs pozitif çıktı.

THY ile Singapur'a giden yolcu koronavirüslü çıktı!

Haberi Reuters haber ajansı bir Türk havacılık yetkilisine dayandırdı. Uçak 143 yolcusunu Singapur'a bıraktıktan sonra sadece 10 kabin memuru ve 3 pilotla Türkiye'ye döndü.

Enfekte kişinin Türk olmadığı, belirtilmeyen bir lokasyondan Singapur'a gittiği ve İstanbul'u transit geçiş olarak kullandığı belirtildi.

Singapurlu bir başka havacılık yetkilisinin ifadelerine göre TK54 sayılı uçuşun pilot ve mürettebatı Türkiye'de karantina altına alınacak. Aynı yetkili Singapur'da yapılan testlere göre pilot ve mürettebatın testlerinin negatif çıktığını belirtti.

Singapur Ulaştırma Bakanlığı o uçakla ülkeye gelen ve enfekte yolcuya temas etmiş olabilecek kişileri de gözetim altına aldıklarını duyurdu.

Henüz THY'den konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

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THY istanbul Singapur koronavirüs

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