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THY kabin memuru hostes alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? THY kabin memuru hostes alımı şartları neler?

04.02.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'nın (THY) bünyesine bin kabin memuru hostes katacağı açıklandı. Bunun ardından THY kabin memuru hostes alım şartları ve başvurulara ilişkin araştırmalar, adaylar tarafından hız kazandı. Bilindiği üzere kabin memuru hostes olmak için boy sınırlaması bulunuyor. Ayrıca adayların vücudunda yanık, yara izinin olmaması gerekiyor. İşte THY kabin memuru başvuru şartları...

THY kabin memuru hostes alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? THY kabin memuru hostes alımı şartları neler?

THY kabin memuru hostes alımında başvuru şartları belli oldu. Adayların fiziksel özelliği ve doğum tarihleri dikkate alınacak. THY kabin memuru hostes olmak için boy ve kilo ölçümlerinin, belirtilen ölçüler arasında olması gerekiyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat THY kabin memuru alımına ilişkin açıklama yaptı. İşte THY kabin memuru başvuru şartları...

THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

THY kabin memurluğu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvurularının Türk Hava Yolları’nın, 'kariyer.thy.com' adresi üzerinden açılan ilan ile yapacak. Bu pozisyonlara yalnızca kadın adayların başvurmaları gerektiği bildiriliyor. Başvuru yapacak kadın adayların dayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması gerekiyor.

THY kabin memuru alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? THY hostes alımı şartları neler?

THY KABİN MEMURU ŞARTLARI NELER?

Kabin memuru olmak için öncelikle T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.) gerekiyor. Adayların, 01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olması, en az lise mezunu olması, iyi derecede İngilizce bilmesi (2. yabancı dil tercih sebebidir) Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydının bulunmaması, daha önce THY AO ya da diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik ya da sağlık nedeniyle ayrılmış olmaması gerekiyor.

THY KABİN MEMURU FİZİKİ ŞARTLARI NELER?

Adayların boyları 160-180 cm. arasında olmalı (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

Adayın, THY AO Kabin Memuru üniformasını giydiğinde, vücudunun görünen yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yarı izinin olmaması gerekiyor.

THY kabin memuru hostes alımı ne zaman ve nasıl yapılacak? THY kabin memuru hostes alımı şartları neler?

BAŞKAN BOLAT AÇIKLAMA YAPTI

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeni alımlarla alakalı şu ifadeleri kullandı: “Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek.”


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