HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY’nin Varşova uçağına bomba ihbarı

THY’nin Varşova uçağına bomba ihbarı

05.04.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Varşova seferi gerçekleştiren tarifeli uçağına bomba ihbarı yapıldı. Varşova’ya iniş sonrası yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

THY’nin Varşova uçağına bomba ihbarı

Polonya’nın başkenti Varşova’ya gitmek üzere saat 16.40’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkan Türk Hava Yolları’nın TK1765 sefer sayılı tarifeli uçağına bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Varşova’ya inişin akabinde THY’nin Airbus A319 tarife uçağı güvenli bölgeye çekilerek yolcular ve mürettebat uçaktan indirildi. Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

68677955-cc52-4b0b-8eb3-ac84991aca91

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova’ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
Baskında kaçmak isterken 2. kattan atlayıp yaralandı! Eşi elbiselerini parçaladıBaskında kaçmak isterken 2. kattan atlayıp yaralandı! Eşi elbiselerini parçaladı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Ramazan’da tam kapanma kararı mı alınacak?  

Kabine toplantısı ne zaman?

Canlı yayında Hakan Bayrakçı ile Mücahit Bilici arasında 'bildiri' tartışması

Canlı yayında 'bildiri' tartışması!

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’da trafik yoğunluğu

Kumar baskınında kaçmak isteyen kadın 2. kattan atlayıp yaralandı! Eşi elbiselerini parçaladı

Baskında kaçmak isterken 2. kattan atlayıp yaralandı! Eşi elbiselerini parçaladı

Son Dakika: 'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı

Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Nisan hava durumu)

Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağmur uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.