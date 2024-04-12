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THY uçağına bomba ihbarı! Bükreş'e acil iniş yaptı, uçakta arama yapılıyor

12.04.2024 23:33
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Son dakika haberine göre Varşova-İstanbul seferini yapan THY uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Uçak Bükreş'e acil iniş yaparken polis tarafından bomba aramasının yapıldığı aktarıldı.

THY uçağına bomba ihbarı! Bükreş'e acil iniş yaptı, uçakta arama yapılıyor

THY’nın TK-1766 sefer sayılı uçağı, İstanbul seferini yapmak üzere yerel saatle 19.00’da Varşova Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Romanya Hava Sahası’na yaklaşan THY uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine uçağın kaptan pilotu acil durum deklere ederek Romanya Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi.

APRONDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bunun üzerine Romanya polisi havalimanı apronunda geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba ihbarı yapılan THY uçağı Bükreş Havalimanı’na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, Romanya polisi uçağın kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlattı. Romanya polisinin uçaktaki incelemeleri devam ediyor. (DHA)
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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