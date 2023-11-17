THY uçak seferleri iptal mi? Yarın, 18 Kasım İstanbul uçuşları yapılmayacak mı, ne zaman yapılır?

THY uçuşlarının ne zaman başlayacağına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türk Hava Yolları THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Peki, THY uçuşları neden durdu? İşte detaylar...

THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İstanbul'da yarın olumsuz hava koşulları bekleniyor. Türk Hava Yolları 18 Kasım günü İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 40 tarifeli seferi iptal etti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

THY UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarın (18 Kasım 2023 Cumartesi) uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

THY uçak seferini Türk Hava Yolları'nın resmi internet adresinden sorgulayabilirsiniz.







