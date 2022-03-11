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THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri sorgulaması nasıl yapılır? İstanbul'da bugün uçuşlar iptal mi? THY ve Pegasus'ta hangi uçuşlar kaldırıldı? 11 Mart 2022 Cuma

11.03.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri sorgulaması nasıl yapılır? sorusunun yanıtı Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Pegasus tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Peki THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri sorgulaması nasıl yapılır? İstanbul'da bugün uçuşlar iptal mi? THY ve Pegasus'ta hangi uçuşlar kaldırıldı? İşte detaylar...

THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri sorgulaması nasıl yapılır? İstanbul'da bugün uçuşlar iptal mi? THY ve Pegasus'ta hangi uçuşlar kaldırıldı? 11 Mart 2022 Cuma

THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri sorgulaması nasıl yapılır? sorusunun yanıtı Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Pegasus'un Çarşamba günü yaptığı açıklamaların ardından haftanın beşinci gününde de internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı sebebiyle yolcuların olumsuz hava koşullarından en az etkilenmesi için seferlerde düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda THY ve Pegasus iptal edilen uçak seferleri sorgulaması nasıl yapılır? İstanbul'da bugün uçuşlar iptal mi? THY ve Pegasus'ta hangi uçuşlar kaldırıldı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

THY PEGASUS İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

THY ve Pegasus'tan 9 Mart Çarşamba günü açıklama yapıldı...

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Çarşamba günü Twitter hesabında THY Destek hesabının paylaşımını alıntılayarak şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışından siz yolcularımızın en az etkilenmesi için seferlerimizde şimdiden düzenlemeler yapmaktayız."

THY iptal edilen seferler nelerdir?

İstanbul’da günlerdir verilen kar uyarısı sebebiyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçuşların iptal olup olmayacağı konusunda Çarşamba günü Pegasus havayolu şirketinden açıklama yapıldı.

Pegasus'un sosyal medya hesabı ile web sitesinde 10-11 Mart tarihli uçuşların iptaline ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu.

Pegasus'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; internet sitemiz ya da mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz."

İSTANBUL'DA BUGÜN UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 11 MART 2022 CUMA


TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10-11-12 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10-11-12 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

"Değerli yolcularımız,

İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, 10-11-12 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.

Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

Uçuş saati geçen yolcularımız değişiklik veya iade işlemleri için +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirler.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Pegasus'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; web sitemiz ve ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz."

Pegasus, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart Cuma günkü iptal edilen uçuşları duyurdu.

THY VE PEGASUS'TA HANGİ UÇUŞLAR KALDIRILDI? 11 MART CUMA

THY'nin uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için Türk Hava Yolları uçuş sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.

Türk Hava Yolları 11 Mart Cuma günü iptal edilen uçak seferlerini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/

Pegasus ise iptal edilen seferleri duyurdu.

İşte Pegasus'un iptal olan uçuşlar listesi:

Pegasus iptal edilen seferler nelerdir?

Pegasus iptal edilen seferler nelerdir?

Pegasus iptal edilen seferler nelerdir?

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Pegasus iptal edilen seferler nelerdir?Pegasus iptal edilen seferler nelerdir?
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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul
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