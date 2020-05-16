THY'nin ABD'deki Türk vatandaşlarına yönelik özel seferi Chicago’dan ayrıldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler başladı. Chicago O'hare Havalimanı’na(ORD) gelen Türk vatandaşları, THY özel seferi ile bugün Türkiye’ye hareket etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen özel seferler devam ediyor. THY'nin dün New York kentinden başlayan özel seferi bugün de, Chicago'daki vatandaşlar için hareket etti. Chicago O'hare Havalimanı’na(ORD) gelen Türk vatandaşları, THY özel seferi ile bugün Türkiye’ye hareket etti.

TÜRK BAYRAKLARIYLA UĞURLANDI

Yüzlerinde koruyucu maskelerle bilet işlemlerini tamamlayan Türk vatandaşı yolcular, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanşı ve THY Chicago Müdürü Fatih Eroğlu’nun vatandaşları Türk bayrakları ile uğurlandı. Yolcuların uçağa alınmadan önce tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildiği kaydedildi.Yolcuların Türkiye’ye ulaşmalarının ardından, prosedür gereği 14 gün karantinada tutulacak.