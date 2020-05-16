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  4. THY'nin ABD'deki Türk vatandaşlarına yönelik özel seferi Chicago’dan ayrıldı

THY'nin ABD'deki Türk vatandaşlarına yönelik özel seferi Chicago’dan ayrıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2020 10:02 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler başladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler başladı. Chicago O'hare Havalimanı’na(ORD) gelen Türk vatandaşları, THY özel seferi ile bugün Türkiye’ye hareket etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen özel seferler devam ediyor. THY'nin dün New York kentinden başlayan özel seferi bugün de, Chicago'daki vatandaşlar için hareket etti. Chicago O'hare Havalimanı’na(ORD) gelen Türk vatandaşları, THY özel seferi ile bugün Türkiye’ye hareket etti.

TÜRK BAYRAKLARIYLA UĞURLANDI

Yüzlerinde koruyucu maskelerle bilet işlemlerini tamamlayan Türk vatandaşı yolcular, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanşı ve THY Chicago Müdürü Fatih Eroğlu’nun vatandaşları Türk bayrakları ile uğurlandı. Yolcuların uçağa alınmadan önce tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildiği kaydedildi.Yolcuların Türkiye’ye ulaşmalarının ardından, prosedür gereği 14 gün karantinada tutulacak.

HOUSTON VE MİAMİ SEFERLERİ DE YAPILACAK

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD’de planlanan diğer özel seferler bugün Houston'dan ve yarın da Miami'den gerçekleştirilecek ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda dönemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmiş ve 990 Türk vatandaşı ülkeye dönmüştü.

(DHA)

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