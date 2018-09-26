THY'nin yerli uçuş simülatörü hizmete alındı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, HAVELSAN'ın ürettiği "Boeing 737-800 NG" simülatörünün Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sertifikasyonu tamamlanarak, ticari eğitim hizmetine alındığını bildirdi.
Ekşi, söz konusu Türk sivil uçuş simülatörünün üretim süreci hakkında Twitter'dan açıklama yaptı.
Bilal Ekşi, "HAVELSAN tarafından THY için üretilen Türkiye’de ilk imalatı tamamlanan 'Boeing 737-800 NG' simülatörü, EASA ve SHGM tarafından sertifikasyonu tamamlanarak ticari eğitim hizmetine alınmıştır. Tüm paydaşlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
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