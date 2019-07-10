Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunması Araştırma Komisyonu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, "Bitki satarak bir yere gelmemiz mümkün değil. Hasat sonrası işlemleri dahi yapamıyoruz. Bölgesel olarak uygun kurutma, sterilizasyon tesisleri ve kalite kontrol laboratuvarlarının kurulması gerekiyor." dedi. Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın başkanlığında toplandı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Türkiye'nin Geleceği" başlığında yaptığı sunumda, tıbbi ve aromatik bitkilerin Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu, bu değerlerin mutlaka en doğru şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Fitoterapi alanının gelişeceğini düşünerek bu alanda harekete geçtiklerini ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi bünyesinde bir merkez kurduklarını anlatan Kartal, merkezde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkiler alanından 300 milyon dolarlık bir gelir elde edildiğini, dünyadaki payına göre bunun az olduğunu dile getiren Kartal, "Biz birtakım şeyleri kocakarı ilacı diyerek elimizle itmişiz. Bizim endemik bitki sayımız 3 bin 300, İsviçre'de bir tane endemik bitki var ve parayı İsviçre kazanıyor." dedi. Komisyonun kurulmasının bu alan için çok önemli olduğunu belirten Kartal, "Bizlerin ve üreticilerin sorunlarını çözmeniz ve yolumuzu açmanız gerekiyor. Komisyonun bu alanda etkili olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu. Kartal, "Bütün dünya doğal beslenme, doğal ilaçlarla ilgili çalışmaya başladı. Artık, 'Ben sabahları bir bardak portakal suyu, nar suyu içersem benim sağlığım nasıl etkilenir?' konusunda çok fazla çalışma var. Türkiye bu alanda cennet, bu cenneti kullanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı. Avrupa'nın gelişmekte olan ülkelerden hammaddeleri alarak, bunları çok iyi analiz ederek ve kalite kontrollerini gerçekleştirerek, kendi marka değeri ile dünyaya sattığını vurgulayan Kartal, "Türkiye'nin tıbbi aromatik bitkilerde daha çok üretim yapması lazım. Özellikle organik üretim yapıyorsanız, o ürünü nasıl satarım diye düşünmüyorsunuz." şeklinde konuştu.