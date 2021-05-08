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Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

08.05.2021 03:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevinden alınırken, yerine Mustafa Tuzcu atandı.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alındı. Bakan Yardımcılığına Mustafa Tuzcu atandı.

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MUSTAFA TUZCU KİMDİR?

1979 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Tuzcu, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Tuzcu, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi ile Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu'nda yüksek lisans, Orta Doğu Teknik Ünivesitesi'nde (ODTÜ) doktora eğitimi aldı. Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı, OECD İstanbul Rekabetçilik Merkezi Müzakereleri Başmüzakereciliği, G20 Dönem Başkanlığı Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanlığı, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Ticaret Başmüşavirliği, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Tuzcu, evli ve 3 çocuk babası.

KOSGEB BAŞKANLIĞI'NA ATAMA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Kurt atandı.

BİR ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Öte yandan, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atandı. (DHA)

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