Ticaret Bakanlığı duyurdu: 725 düzensiz göçmen yakalandı

Bakanlığın resmi hesabından, 'Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Göçmen Kaçaklığıyla Mücadelesini Sürdürüyor' mesajıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gümrük kapıları ve limanlarda yapılan denetim ve kontroller sonucu 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 725 düzensiz göçmen yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Göçmen Kaçaklığıyla Mücadelesini Sürdürüyor



(25.05.2024) pic.twitter.com/clEvBuUxyU — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 25, 2024

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





