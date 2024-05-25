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  4. Ticaret Bakanlığı duyurdu: 725 düzensiz göçmen yakalandı

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 725 düzensiz göçmen yakalandı

25.05.2024 09:15
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Ticaret Bakanlığı göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen operasyonlara dair bilgi verdi. Bakanlık bu süre zarfında 725 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 725 düzensiz göçmen yakalandı

Bakanlığın resmi hesabından, 'Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri Göçmen Kaçaklığıyla Mücadelesini Sürdürüyor' mesajıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında gümrük kapıları ve limanlarda yapılan denetim ve kontroller sonucu 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 725 düzensiz göçmen yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı göçmen
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