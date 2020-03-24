Ticaret Bakanlığı personeli koronavirüse yakalandı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çeşme Gümrük Müdürlüğünde, ateşi tespit edilen 4 personel hastaneye sevk edilmiş, yapılan test sonucunda bir personelimizde virüs tespit edilmiştir. Diğer 3 personelin ilk testleri negatif çıkmış, hastanede gözetim sürecinde de yapılan ikinci testin de negatif çıkması üzerine, evde izolasyon sağlanacak şekilde taburcu edilmiştir. Test yapılan personelimizle yakın temas olasılığı olan 45 kişiye öncelikle karantina uygulanması kararı verilmiştir." denildi.



