"Ticari davalarda arabuluculukla yargının iş yükü azalıyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş davalarından sonra ticari davalarda da dava şartı haline gelen arabuluculuk uygulamasıyla hem uyuşmazlığın taraflarının hızla sonuca ulaştığını hem de yargının iş yükünün azaldığını belirtti.

Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasının 1 Ocak 2019'da başladığını anımsattı.

İlk 3 ayda arabuluculukla çözülen uyuşmazlık oranının yüzde 60 seviyelerine ulaştığını belirten Gül, 11 bin 722 uyuşmazlığın 6 bin 557'sinin, tarafların anlaşmasıyla neticelendiğini ifade etti.

Gül, "İş davalarından sonra ticari davalarda da dava şartı haline gelen arabuluculuk uygulamasıyla hem uyuşmazlığın tarafları hızla sonuca ulaşıyor hem de yargının iş yükü azalıyor. Tüm arabulucularımıza ve alternatif çözüm yollarına katkı sunan kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

