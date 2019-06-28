HABER

Ticarî sürücülere güvenli sürüş eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Emniyet Birimi tarafından M ve S plaka minibüsler dâhil, ticari taşımacılık yapan araçların sürücülerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor.İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ’Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası’ dâhilinde Mudanya ilçesinde bulunan sürücülere ve ticarî taşıt şoförlerine güvenli sürüş kuralları eğitimi veriliyor.

Ticarî sürücülere güvenli sürüş eğitimi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Emniyet Birimi tarafından M ve S plaka minibüsler dâhil, ticari taşımacılık yapan araçların sürücülerine güvenli sürüş eğitimi veriliyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ’Karayolu Trafik Güvenliği Uygulama Politikası’ dâhilinde Mudanya ilçesinde bulunan sürücülere ve ticarî taşıt şoförlerine güvenli sürüş kuralları eğitimi veriliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonundaki eğitimde şoförlere güvenli sürüşün tanımı, güvenli sürüş öncesi yapılması gerekenler, araçların periyodik muayenesinin yaptırılması, güvenli sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar, farklı şartlarda güvenli sürüş, trafik kazasının olduğu yerde yapılması gerekenler ve kaza tutanağı konularında bilgiler veriliyor. Eğitimlerin Toplum Desteli Emniyet birimi tarafından periyodik olarak 2019 yılı Aralık ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Ağaç kök ve parçalarını süs eşyasına dönüştürüyorAğaç kök ve parçalarını süs eşyasına dönüştürüyor
Uludağ Üniversitesi’nden Burundi’ye su kuyusuUludağ Üniversitesi’nden Burundi’ye su kuyusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bedelli askerlik ücreti 2019'da ne kadar? Bedelli askerlik fiyatıyla ilgili Bakanlıktan jest

Bedelli askerlik bekleyenlere bakanlıktan büyük jest!

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polis düğmeye bastı! Her yer didik didik arandı

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

Çanakkale'deki tünel inşaatı alanında ceset bulundu

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

Nefes kesen anlar! Gözlerini kırpmadan izlediler

Nefes kesen anlar! Gözlerini kırpmadan izlediler

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına asker sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.