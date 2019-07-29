HABER

Ticari taksi sürücüleri, "Öncelik yayanın" demek için bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 30 ticari taksi sürücüsü, yaya geçiş öncelikli trafiğe dikkat çekmek amacı ile araçlarının arka camlarına yazdıkları “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” sloganı ile yola çıkıyor.İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyaya Kocaeli’deki ticari taksi sürücülerinden ilginç bir destek geldi.

Kocaeli’de 30 ticari taksi sürücüsü, yaya geçiş öncelikli trafiğe dikkat çekmek amacı ile araçlarının arka camlarına yazdıkları “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” sloganı ile yola çıkıyor.
İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyaya Kocaeli’deki ticari taksi sürücülerinden ilginç bir destek geldi. Yayaların geçiş önceliğine farkındalık oluşturmak isteyen yaklaşık 30 ticari taksi sürücüsü, araçların arka camlarına “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” yazdı. İzmit Ticari Taksiler Platformu öncülüğünde ticari taksi sürücülerine yaya geçiş üstünlüğü konusunda örnek olmak amacıyla başlatılan kampanyaya, sürücüler ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde 30 ticari taksi sürücüsü, araçlarına sosyal içerikli mesaj içeren sloganı astı. Konuyla ilgili taksiciler adına açıklama yapan Emre Dal, yaptıkları proje ile çevredeki vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

“İnsanlardan çok güzel tepkiler geldi”
Taksi sürücüleri olarak bu tarz projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade eden Dal, “Taksicilerin temiz insanlar olduğunu ve işlerini layıkıyla yaptıklarını belirtmek adına trafikte sloganımızı oluşturarak, ‘Öncelik yayanın, öncelik hayatın’ dedik. Taksiciler olarak bu sloganı araçlarımızın arka camlarına yapıştırdık. İnsanlardan çok güzel tepkiler de geldi. Taksiciler olarak bu kampanyaların devamını getireceğiz. Her şeyin bir maliyeti var. Bu işin maliyetini nasıl çözebiliriz diye düşündük. Özel bir reklam firması olan bir arkadaşımız bize sponsor oldu. Böylelikle Kocaeli’nin genelinde bulunan tüm taksici arkadaşlar için bir örnek oluşturduk ve bu kampanyaların da devamını getireceğiz” dedi.

“Biz yaya geçitlerinde gerçekten dikkat ediyoruz”
Yaya geçitlerinden dikkatli bir şekilde geçtiklerini ve yayalara öncelik tanıdıklarını kaydeden Dal, “Biz yaya geçitlerinde gerçekten dikkat ediyoruz. İnsanlara elimizden geldiğince yol vermeye çalışıyoruz. Yol verdiğimiz insanlar da bize gülümseyerek çok güzel tepki veriyorlar. Bu durumda bizi mutlu ederek, devamlı olarak yayalara yol vermeye teşvik ediyor. Şunu da belirtelim. Yaya geçidindeyseniz bir anda yola atlamayın. Her aracın bir durma mesafesi var. Bundan dolay siz de duyarlılık gösterin. Sürücü ile göz göze gelmeye çalışın. O zaman size yol vereceklerdir” diye konuştu.

Topuklu ayakkabıyla saldırdı! Yok böyle olay Topuklu ayakkabıyla saldırdı! Yok böyle olay
Termometre 45 dereceyi gördü, vatandaşlar parklara koştuTermometre 45 dereceyi gördü, vatandaşlar parklara koştu
Bin yıllık gelenekler değişikliğe uğruyorBin yıllık gelenekler değişikliğe uğruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.