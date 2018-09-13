Tiger Woods hangi sporu yapıyor? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 13 Eylül Perşembe akşamı 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de Tiger Woods’un ismi verildi. Spor temalı bu yarışmada Tiger Woods’un yaptığı spor sorulabilir.
Eldrick Tont "Tiger" Woods tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak kabul edilmektedir. Dünya birincisi olarak, 2008'de 110 milyon dolar almıştır ve saniyede 148 dolar kazanmaktadır.
Golf, doğada özel olarak yapılmış bir sahada golf sopaları ve küçük sert bir topla oynanan bir oyundur. Oyunun amacı, sahanın belirlenmiş 18 parkurunu (çukurunu) golf topuna en az vuruş yaparak tamamlamaktır.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu kaşam 20.30’da yapılacak spor temalı Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.
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