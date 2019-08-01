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TİKA Afganistan’da eğitime desteğe devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansi Başkanlığı (TİKA) tarafından okulların fiziki imkanlarının geliştirilmesi amacıyla, Afganistan’ın kuzey bölgesindeki Belh ve Tahar vilayetlerinde 8 okula bin adet öğrenci masa ve sırası temin edildi.TİKA daha önceki yıllardada yapılan projenin bu yılki ayağında Belh ve Tahar Maarif Müdürlükleri ile işbirliğinde, her iki vilayette yer alan okullara teslim edilmek üzere bin adet öğrenci sıra ve masası desteği sağladı.Belh vilayeti Mezar-ı Şerif şehir merkezinde Bahter Lisesi, Sultan Giyasuudin Lisesi, Fatma Belhi Lisesi ve Taşgüzer İlkokulu olmak üzre 4 okula toplam 500 adet öğrenci masa ve sırası, yine Tahar vilayeti Talokan şehir merkezinde Sayed Abdulrahmani Şehit Lisesi, Abdullah Şehit Lisesi, Feyaz Şehit Lisesi ve Çeşmeyi Şir Kız Lisesi olmak üzere toplam 4 okula 500 adet öğrenci masa ve sırası teslim edildi.

TİKA Afganistan’da eğitime desteğe devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansi Başkanlığı (TİKA) tarafından okulların fiziki imkanlarının geliştirilmesi amacıyla, Afganistan’ın kuzey bölgesindeki Belh ve Tahar vilayetlerinde 8 okula bin adet öğrenci masa ve sırası temin edildi.
TİKA daha önceki yıllardada yapılan projenin bu yılki ayağında Belh ve Tahar Maarif Müdürlükleri ile işbirliğinde, her iki vilayette yer alan okullara teslim edilmek üzere bin adet öğrenci sıra ve masası desteği sağladı.
Belh vilayeti Mezar-ı Şerif şehir merkezinde Bahter Lisesi, Sultan Giyasuudin Lisesi, Fatma Belhi Lisesi ve Taşgüzer İlkokulu olmak üzre 4 okula toplam 500 adet öğrenci masa ve sırası, yine Tahar vilayeti Talokan şehir merkezinde Sayed Abdulrahmani Şehit Lisesi, Abdullah Şehit Lisesi, Feyaz Şehit Lisesi ve Çeşmeyi Şir Kız Lisesi olmak üzere toplam 4 okula 500 adet öğrenci masa ve sırası teslim edildi.

TİKA Afganistan’da eğitime desteğe devam ediyor

TİKA Afganistan’da eğitime desteğe devam ediyor

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