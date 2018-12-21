TİKA Başkanı Çam Arnavutluk'ta

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, onarım ve donanımı TİKA tarafından yapılan başkent Tiran'daki Öğrenci (Studenti) Şehri'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile dün Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Çam, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ile Öğrenci Şehri'nin 6 numaralı yurt binasını ziyaret etti, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Arnavutluk'a her zaman farklı yaklaştığını ve gerek akrabalık ilişkileri gerekse ortak tarih çerçevesinde bu ülkeye her zaman elinden gelen desteği vermeye gayret gösterdiğini ifade etti.

Bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a intikal eden Arnavutluk'taki yurtların yenilenmesi ve iyileştirilmesi yönündeki talep çerçevesinde bu yurtların ilkinin yenileme sürecine hızlı bir şekilde başladıklarını aktaran Çam, "Burada yapılacak çalışmalarla dolaylı olarak eğitim hayatına vermekte olduğumuz desteklerin artarak devam ettiğini bu vesileyle ifade ediyoruz. Burada yaşayan ve burada kalan öğrencilerin daha yüksek motivasyonla çalışmalarına, derslerine devam edip inşallah tamamlayıp kendi ülkelerine ve bütün dünyaya hayırlı çalışmalar yapabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.