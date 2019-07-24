ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kenya'da bulunan öğrenciler, Dadaab Mülteci Kampı'nda kalanların katarakt ameliyatlarına katılıyor.

TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gören Gözler, Gülen Yüzler Göz Sağlığı Kampı"nın ikinci etabında, Türkiye ve Kenya'dan sağlık sivil toplum kuruluşları iş birliğinde, gönüllü öğrencilerin de katılımıyla Dadaab Mülteci Kampı'nda 275 katarakt hastasının ameliyatına başladıklarını söyledi.

Yüksek, Dadaab'taki Sınır Tanımayan Doktorlar ve Uluslararası Kurtarma Komitesinin (IRC) hastanelerinde gerçekleşen ameliyatlarda ilk gün 40 kişinin sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Dadaab Kampı Sorumlusu Magatte Guisse, TİKA'nın başlattığı inisiyatife övgüde bulunarak, kampın güvensiz olarak resmedilmesinin çok sayıda insani yardım ve kalkınma kuruluşunu buradan uzaklaştırdığını söyledi.

Guisse, "Umuyorum ki TİKA'nın çalışması, daha fazla kuruluşu Dadaab'a gelmeleri ve mültecilere yardım etmeleri için cesaretlendirir." diye konuştu.

Tecrübe Paylaşımı Programı ile Kenya'ya gelen 15 tıp fakültesi ve hemşirelik bölümü öğrencisi, 15 Temmuz şehitlerinin anısına geçen hafta 250 göz ameliyatı ve 13 farklı okulda 5 bin göz taraması yaptı.

Dadaab Mülteci Kampı'nda çoğunluğu Somalili yaklaşık 200 bin mülteci yaşıyor.

