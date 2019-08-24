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TİKA gönüllüleri Filipinler'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:15 | Son Güncelleme

TİKA koordinasyonundaki "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan 14 gönüllü öğrenci Filipinler'de okul kütüphanesinin yenilenmesine katkıda bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na (TPP) katılan gönüllü öğrenciler Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Dar Amanah Okulu’nun kütüphanesinin yenilenmesi çalışmalarına katıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 gönüllü öğrenci ülkenin güneyindeki Marawi’de 2017'de terör örgütü DEAŞ destekli gruplarca başlatılan çatışmalar nedeniyle yetim kalan ve Manila’ya getirilen Müslüman öğrencilerin çoğunlukta olduğu ve eğitim gördüğü Dar Amanah Okulunun kütüphanesini yeniledi.

Gönüllüler, okul yönetiminin hazırladığı program kapsamında ilk etapta öğrenciler ile bir araya geldi.

Türk halkının selamını ileten gönüllüler, öğrencilere ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketlerini dağıttı.

Gönüllüler daha sonra fiziki şartların yetersizliğinden dolayı öğrencilerin yararlanamadığı okul kütüphanesinin daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi amacıyla tadilat ve tefrişatını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirdi.

- İlaç yardımı ve sosyal aktivite

Filipinler hükümetine bağlı olan ve toplam 610 engelliye hizmet veren Elsie Gaches Village Engelli Yaşam Merkezi de gönüllüler tarafından ziyaret edildi.

Gönüllüler, merkezde engelli çocuklar ile vakit geçirdi, sosyal aktivite ve yarışmalar düzenledi, çocuklara hediyeler verdi ve merkezde yer alan kliniğe ilaç yardımında bulundu.

TPP'nin son gününde, gönüllüler 1995'te kurulan ve dar gelirli ailelerin çocukları için kreş imkanı sunan Pangarap Derneğini ziyaret etti.

- Tecrübe paylaşımı

TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve STK'ler iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

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