TİKA gönüllüleri, Senegal'deki faaliyetlerini tamamladı

Gönüllüler ayrıca 50 öğrenci için temin edilen okul malzemesini köydeki öğrencilere ve köy revir odası için sağlanan ilaçları da köylülere teslim etti.

Gönüllüler, köydeki 30 ev ile caminin boyama çalışmalarına katılarak, köylülerin tek gelir kaynağı olan kümeslere malzeme desteğinde bulundu, yeni kümesler inşa etti.

Genç gönüllüler, Senegal'in yakın zamana kadar iç çatışmalarla mücadele eden Casamance bölgesinde bulunan ve geçmişte bulaşıcı olduğuna inanıldığı için dışlanan cüzzamlı insanların yaşadığı Djibelor, Tallum ve Medina Şerif köylerini ziyaret etti.

Medina Şerif köyüne güneş enerjisiyle çalışan ses sistemi kuruldu ve sistemle okunan ilk ezanın ardından köy halkı ile birlikte namaz kılındı.

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- Gönüllülerden uygulamalı el feneri yapımı eğitimi

Genç gönüllülerden Muaz Erdem'in beraberinde getirdiği elektronik devrelerle 3 köyde 70 öğrenciye uygulamalı olarak el feneri yapımı gösterildi.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'de bilim ve teknoloji dersi işlediklerini aktararak, "Ders kapsamında çocuklar kendi basit el fenerlerini yaptı ve sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca ortaokul seviyesindeki öğrencilere güneş enerjisi hakkında uygulamalı eğitim verilerek, bu alanda bilinçlenmeleri sağlandı." dedi.

TİKA gönüllüleri Senegal ekip başkanı Orhan Aydın da 15 kişilik ekibin, ziyaret ettiği tüm köylerde ilgiyle karşılandığını söyledi.

Özellikle köydeki çocukların, ziyaret boyunca gönüllülerin yanından ayrılmadığına dikkati çeken Aydın, "Program, gönüllülerin Senegallilerle aynı havayı solumalarına, ülke şartlarını yerinde gözlemlemelerine, farklı din, dil, ırktan insanlarla birlikte çalışmalarına ve ülkemizde edindikleri bazı değerleri, olguları, sorumlulukları sorgulamalarına vesile oldu." diye konuştu.

Gönüllü ekibi, başkent Dakar yakınlarında bulunan ve sömürgecilik döneminde köle ticareti yapılan Goree Adasını da ziyaret etti.

