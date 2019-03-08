TİKA projeleriyle kadınların güçlendirilmesine destek sağlıyor

ZUHAL DEMİRCİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya dünyanın dört bir yanında hayata geçirdiği projelerle kadınların güçlendirilmesine katkı sağlıyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TİKA, dünyanın farklı bölgelerinde kadın istihdamının artırılmasına yönelik çok sayıda proje hayata geçirdi. TİKA ayrıca düzenlediği mesleki kurslar ve ortaya koyduğu çeşitli projelerle kadınların sosyo-ekonomik statülerinin iyileştirilmesine destek sağlıyor. - TİKA'nın kadınlara yönelik düzenlediği projelerden örnekler TİKA'nın desteğiyle Meksika'nın Iztapalapa ilçesinde dar gelirli kadınların meslek edinmeleri ve sosyo-ekonomik yönden güçlenmelerini sağlamak amacıyla pizza ve ekmek fırını kuruldu. Şehrin Leyes de Reforma semtindeki bir alanda kadınların ekonomiye katılımını sağlamak amacıyla kurulan pizza ve ekmek fırınında, 61 kadına Insurgentes Üniversitesi tarafından aşçılık ve pastacılık eğitimleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları eğitimleri verildi.

- Musul Türkmen Kadın Birliği'ne dikiş kursu ve ekipman desteği TİKA tarafından Irak'ta, Musul Türkmen Kadın Birliği'ne dikiş makineleri, ofis malzemeleri, bilgisayar, yazıcı, klima, jeneratör ve mutfakta kullanılmak üzere beyaz eşya ile mutfak araç gereçleri temin edildi. - Bosnalı girişimci kadınlara destek Başkanlık, Bosna Hersek'te işsizliğin azaltılması amacıyla çeşitli alanlarda istihdam oluşturacak proje ve faaliyetleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda TİKA, Bosna Hersek'in Visoko şehrinde "Girişimci Kadınlar İşbirliği Projesi" kapsamında Nuraj Kooperatifi dikiş atölyesine ekipman desteğinde bulundu. TİKA'nın gerçekleştirdiği proje kapsamında, Visoko şehrinde Nuraj Kadınlar Kooperatifi dikiş atölyesine gerekli ekipmanlar temin edildi. Ekipman teminiyle dikiş atölyesinde toplam 20 kadına istihdam sağlandı. Projeyle, genç kadınların iş hayatına katılımına katkı sağlanması amaçlanıyor. - Afganistan'da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları TİKA tarafından Afganistan'ın kuzey bölgesindeki Mezar-ı Şerif kentinde geçen yıl başlatılan kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarında 200 kursiyere Kuran-ı Kerim, okuma-yazma, kuaförlük, dikiş-nakış ile Türkçe kursları verildi.

Öte yandan, Mezar-ı Şerif'te Kadın İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve sadece kadınların kullandığı bahçe içerisine çocuk oyun parkı ve dinlenme alanı yapıldı. Başkanlık, Aybek şehrinde de 150 kursiyere, 6 ay süren Kuran-ı Kerim, okuma yazma, halı dokumacılığı, dikiş-nakış ve Türkçe kursları verdi. - TİKA'dan kendi işini kurmak isteyen kadınlara destek TİKA, Orta Asya ülkesi Kırgızistan'ın birçok bölgesinde kadınlara yönelik istihdamın artırılması kapsamında çok sayıda proje gerçekleştirdi. Başkanlığın düzenlediği temel bilgisayar eğitimi, dikiş nakış, diksiyon ve girişimcilik kurslarında başarılı olan kadınlara kendi işini kurma ve geliştirme konusunda destek verildi. TİKA'nın kurduğu mobil dikiş atölyesinde 110 kadın verilen eğitimin ardından sertifikalarını aldı. Kurslarını başarıyla bitiren kadınların yarısından çoğu istihdam edildi. Ayrıca, kendi işlerini kuran kadınların işlettiği "TOOLAI Moda Giyim" Konfeksiyon Atölyesi, Giyim Ürünleri Tasarım Atölyesi ve Yumurta Üretim Çiftliğine ekipman desteği sağlandı.