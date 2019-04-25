TİKA'dan Arnavutluk'a sağlık yardımı

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk acil servis hizmetlerine 5 ambulans hibe edildi. Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde düzenlenen törene, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ogerta Manastirliu, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ile ülkedeki sağlık kurumlarının temsilcileri katıldı. Bakan Manastirliu, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Arnavutluk'taki desteklerinin çok boyutlu ve birçok sektörde olduğunu söyledi. Sağlığın önemine dikkati çekerek Türk hükümeti ile TİKA'nın Arnavutluk sağlık sektörüne sağladığı doğrudan destekleri nedeniyle teşekkürlerini ifade eden Manastirliu, "TİKA tarafından hibe edilen 5 ambulans ulusal acil durum filosuna katılarak acil servise ihtiyaç duyulan kırsal alanlarda hizmete eklenecek." diye konuştu. Manastirliu, bu desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu. - "Arnavutluk'ta 500'ün üzerinde proje gerçekleştirdik" Bunlar da ilginizi çekebilir Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek! Ankara’da sanat rüzgarları esti Bakan Soylu: Küçükçekmece'deki 'cinsel istismar' olayı faili yakalandı

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin de TİKA olarak yıllık 100'den fazla ülkede toplam 2 bin proje hayata geçirdiklerine dikkati çekti. Arnavutluk'un yerinin başka olduğunu, dost ve akraba ülke olarak değerlendirdiklerini söyleyen Çetin, "Biz Türk devleti ve milleti olarak tüm ihtiyaçlarınızda yanınızdayız. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bugün maalesef dünyadaki bütün sorunlar silahla, savaşarak çözülmeye çalışılıyor. Fakat biz Türkiye olarak bunun çaresinin, ilacının paylaşma kültüründe yattığını biliyoruz. Paylaşarak dünyadaki bu ekonomik problemleri giderebiliriz, verme kültürünü öğretmeliyiz genç nesillere de." ifadelerini kullandı. Etkinlik sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çetin, TİKA olarak bu yıl Arnavutluk'ta kuruluşlarının 23'üncü yıl dönümünü kutlayacaklarını söyledi. Arnavutluk'un TİKA’nın Balkanlar'da açtığı ilk ofis olduğunu dile getiren Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar 500’ün üzerinde proje gerçekleştirdik. Ben Arnavutluk TİKA Koordinatörü olarak 3 yıl görev yaptım, yüzlerce proje gerçekleştirdik. Sağlık projelerinde de 50’yi geçtik. Bu ambulans projesi çok önemli. İnşallah bu ambulanslarımız da Arnavutluk sağlık sektörüne önemli katkı sağlayacak."