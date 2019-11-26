TİKA'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım ulaştırıldı

DIRAÇ (AA) - Türkiye, Arnavutluk’taki depremzedelere yardım ulaştıran ilk ülke oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutluk’un Dıraç şehrindeki depremzedelere gıda paketleri ve battaniyeden oluşan birinci grup yardımı ulaştırdı.

Depremden en çok etkilenen Thumane ilçesinde yüzlerce aileye 500 gıda paketi ile 500 battaniye dağıtıldı. Gıda paketinde pirinç, yağ, fasulye, şeker, makarna, un ve çeşitli ürünler bulunuyor. Depremzedelere toplam 3 bin gıda paketi ile 3 bin battaniye yardımı yapılacak.

TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, yardımların dağıtımına katılarak depremzedelere paketlerini verdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yardımların dağıtıldığı bölgeyi ziyareti sırasında TİKA’ya sunduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Rama ayrıca, Arnavutluk makamları tarafından bölgede kurulan çadırlara yerleştirilen aileleri de ziyaret etti.

Öte yandan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.