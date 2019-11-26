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TİKA'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 20:59 | Son Güncelleme

TİKA'dan Arnavutluk'taki depremzedelere yardım ulaştırıldı

DIRAÇ (AA) - Türkiye, Arnavutluk’taki depremzedelere yardım ulaştıran ilk ülke oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutluk’un Dıraç şehrindeki depremzedelere gıda paketleri ve battaniyeden oluşan birinci grup yardımı ulaştırdı.

Depremden en çok etkilenen Thumane ilçesinde yüzlerce aileye 500 gıda paketi ile 500 battaniye dağıtıldı. Gıda paketinde pirinç, yağ, fasulye, şeker, makarna, un ve çeşitli ürünler bulunuyor. Depremzedelere toplam 3 bin gıda paketi ile 3 bin battaniye yardımı yapılacak.

TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, yardımların dağıtımına katılarak depremzedelere paketlerini verdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yardımların dağıtıldığı bölgeyi ziyareti sırasında TİKA’ya sunduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Rama ayrıca, Arnavutluk makamları tarafından bölgede kurulan çadırlara yerleştirilen aileleri de ziyaret etti.

Öte yandan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

- Türkiye'den Arnavutluk'a yardım eli

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı mesajda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Arnavutluk'a dünyadan ilk yardım elini uzatan, ülkemiz oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Arnavutluk'taki deprem bölgesine yardım ulaştıran ilk kurumunun TİKA olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, yaklaşık 3 bin aileye gıda kolisi ve battaniye dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

TİKA'nın bölgedeki faaliyetlerine dair fotoğraflar paylaşan Ersoy, şunları kaydetti:

"Arnavutluk'taki TİKA ofisimiz, depremin hemen ardından, aldığı talimatla yerel toptancılardan ihtiyaç malzemelerini tedarik etti ve bölgeye doğru hızla yola çıktı. An itibarıyla yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ayrıca, TİKA tarafından bu yıl Arnavutluk Sağlık Bakanlığına teslim edilen tam donanımlı 5 ambulansımız, depremden en çok etkilenen 'Durres' ve 'Tuman' şehirlerinde yaraların sarılması için çalışıyor."

Bakan Ersoy, deprem bölgesinde afetzedeleri ziyaret eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın da acılarını paylaşan Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Ersoy, dost ve kardeş Arnavut halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Arnavutluk Başbakan Edi Rama deprem tika yardım

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