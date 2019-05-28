HABER

TİKA'dan Brezilya'daki Afrikalı Müslümanlara iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 08:20 | Son Güncelleme

TİKA'dan Brezilya'daki Afrikalı Müslümanlara iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu organizasyonuyla Bilal Habeşi Mescidinde Afrika kökenli Müslümanlara iftar verildi.

TİKA'nın, 2017 yılında tefriş ettiği Bilal Habeşi Mescidinde her yıl düzenlenen iftar programında, bu yıl 250 ihtiyaç sahibi Afrika kökenli Müslüman aileye Ramazan erzak paketi de dağıtıldı.

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga iftar programında, Müslüman cemaat liderleri ile bir araya geldi.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye mektup varTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye mektup var
Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararıÇok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya iftar yemeği Ramazan erzak yardımı tika

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Amasya'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

Amasya'da deprem!

İstanbul'da dev narkotik operasyonu: 100 gözaltı

İstanbul'da dev narkotik operasyonu: 100 gözaltı

Zonguldak'ta iki yaşındaki çocuk, beşinci kattan düşüp hayatını kaybetti

İki yaşındaki çocuğun feci ölümü yasa boğdu!

Kuşadası polisinden kaçak göçmen operasyonu

Polisten kaçak göçmen operasyonu!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.