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TİKA’dan Kamboçyalılara iftar programı ve gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

TİKA’dan Kamboçyalılara iftar programı ve gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’nın Kandal kentinde iftar programı düzenledi ve gıda yardımı yaptı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, nüfusunun yüzde 5’i Müslüman olan Kamboçya’da Müslüman halkın fakirlik ve sosyal eşitsizlikle mücadele etmesi amacıyla ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Kamboçya Müslüman Gelişim Vakfı (Cambodia Muslim Development Foundation) iş birliğinde Kandal ilinin Cham Krom beldesinde 350 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Yardım törenine katılan Kamboçya Parlamentosu Milletvekili Sos Mousıne, yapılan iş birliği neticesinde çok uzaklardan gelen bu sembolik yardım nedeniyle Türkiye’ye müteşekkir olduklarını dile getirdi. Mousıne, gelecekte kalkınma alanlarında yapılacak projelerle Kamboçya ile Türkiye arasındaki ilişkileri, ticari, ekonomik, eğitim ve daha birçok alanda geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Gıda yardımının dışında Kandal ilinin Krong Ta Khmau beldesinde de 400 ihtiyaç sahibinin katıldığı bir iftar programı düzenlendi.

Programda konuşan Kamboçya Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nos Sles, yapılan yardımların fakirlikle mücadele eden bölge halkı için oldukça değerli olduğuna değindi.

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Kamboçya Ramazan tika

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