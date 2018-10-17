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TİKA'dan Kosova'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kosova'da eğitime destek

PODUYEVA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kosova’nın kuzeydoğusundaki "Poduyeva Armela Kreşi Donanımı Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Poduyeva Belediyesi Eğitim Müdürü Agim Blakqori ve kreş müdürü Taibe Nishevci'nin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Büyükelçi Kılıç, burada yaptı konuşmada, TİKA tarafından gerçekleştirilen bu projenin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, TİKA'ya teşekkür etti. Kılıç, bu faaliyet ve projelerle büyük gurur duyduklarını vurguladı.

Buradaki dostluk ve kardeşlik ortamının, çok kültürlü ülke Kosova’nın bir prototipi olduğunu düşündüğünü belirten Kılıç, "İnşallah burada alacakları eğitime ve geleceklerine bütün bu yapılanların katkı sağlamasını diliyorum. Burada mutlu bir şekilde eğitim almalarının, sizlerin sevgisiyle, ilgisiyle, tabii belediyemizin de himayesinde çocuklarımızın sağlığına, eğitimine ve bu ülkenin geleceğine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Kılıç, Poduyeva'da iş birliklerinin başka projelerle de devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Eğitim Müdürü Blakqori de TİKA aracılığıyla Armela'ya bağış yaptıklarından ve buradaki öğrenciler için daha iyi şartlar oluşturduklarından dolayı Türk hükümetine teşekkür ederek, farklı projelerde iş birliği yapmak için hazır olduklarını vurguladı.

Kreş müdürü Nishevci ise kreşin donanımının tamamının TİKA tarafından gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Çocuklar çok memnun. Kreşte güzel bir ortam oluştu. Kreşin donatımının ardından buraya ilgi arttı." dedi.

Katılımcılar, TİKA tarafından donatılan okulu ziyaret ederken, Büyükelçi Kılıç çocuklara oyuncak hediye etti.

Törende, öğrenciler şarkı ve oyunlarla gösteri düzenlerken, kreş müdürü Nishevci, Büyükelçi Kılıç'a teşekkür amacıyla Kosova ve Türkiye bayraklı bir resim takdim etti.

Poduyeva Belediyesinde tek kamu kreşi olan Armela'da 1-6 yaş arası yaklaşık 70 çocuk eğitim alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Donanım Kosova kreş Poduyeva tika

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