TİKA'dan Kosova'da eğitime destek

PODUYEVA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kosova’nın kuzeydoğusundaki "Poduyeva Armela Kreşi Donanımı Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Poduyeva Belediyesi Eğitim Müdürü Agim Blakqori ve kreş müdürü Taibe Nishevci'nin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Büyükelçi Kılıç, burada yaptı konuşmada, TİKA tarafından gerçekleştirilen bu projenin açılışında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, TİKA'ya teşekkür etti. Kılıç, bu faaliyet ve projelerle büyük gurur duyduklarını vurguladı.

Buradaki dostluk ve kardeşlik ortamının, çok kültürlü ülke Kosova’nın bir prototipi olduğunu düşündüğünü belirten Kılıç, "İnşallah burada alacakları eğitime ve geleceklerine bütün bu yapılanların katkı sağlamasını diliyorum. Burada mutlu bir şekilde eğitim almalarının, sizlerin sevgisiyle, ilgisiyle, tabii belediyemizin de himayesinde çocuklarımızın sağlığına, eğitimine ve bu ülkenin geleceğine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.