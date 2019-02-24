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TİKA’dan Kuzey Makedonya’da “Özel Eğitim Seminerleri”

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 19:14 | Son Güncelleme

TİKA’dan Kuzey Makedonya’da “Özel Eğitim Seminerleri”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) ve Üsküp Sağlık Ocağı iş birliğinde “Kuzey Makedonya’da Özel Eğitim Seminerleri"nin açılış programı düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te İBU Konferans Salonu'nda düzenlenen açılışta, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Üsküp Sağlık Ocağı Müdürü Lidiya Trpevska Popovska, İBU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şener Bilal'in yanı sıra eğitmenler ve eğitime başvuran katılımcılar yer aldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden, burada yaptığı açıklamada, seminere yoğun ilgi gösterildiğini altını çizdi.

Seminerlere 200'den fazla katılımcı beklediklerini dile getiren Ayden, Kuzey Makedonya'da TİKA olarak dört modülden oluşan özel eğitim seminerini bugün başlattıklarını söyledi. Ayden, seminerlerle Kuzey Makedonya’da otizm hastalığıyla ilgili farkındalığın artırılması, daha büyük kitlelerin bu konuda eğitilmesi, sağlık merkezlerinde çalışan uzmanların ilgi ve becerilerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Ayden, seminerlerin tamamlanmasının ardından Kuzey Makedonya Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Politikalar bakanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yeni projelere imza atacaklarını vurguladı.

Seminere konuşmacı olarak katılan İzmir Anadolu Otizm Vakfı Eğitim Programları Direktörü Zeynep Yar Erden de projenin, şahıslar, aileler ve bu alandaki uzmanlar için çok önemli olduğunu kaydetti.

Üsküp Sağlık Ocağı Müdürü Popovska, çocuklara yardımcı olabilmeleri için onlara, "hayatta engellerin değil sadece aşılması gereken zorlukların mevcut olduğu" yönünde örnekler vermeleri gerektiğini söyledi.

Öte yandan, İBU Rektör Yardımcısı Bilal de bu tür seminerlerin otizm konusunda farkındalık oluşturulması için çok önemli olduğunu belirtti.

Seminerlere okul öncesi öğretmenler, psikolog, pedagog, terapist ve dil terapistleri ile bu alanlarda eğitim alan öğrenciler ve ilgili aileler katılabiliyor.

Dört modülden oluşan seminerler, mayıs ayına kadar devam edecek.

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