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TİKA'dan Kuzey Makedonya'da "Özel Eğitim Seminerleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kuzey Makedonya'da "Özel Eğitim Seminerleri"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kuzey Makedonya'da düzenlenen Özel Eğitim Seminerleri'nin üçüncü bölümü gerçekleştirildi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) ile Üsküp Sağlık Ocağı iş birliğinde, başkent Üsküp'teki İBU kampüsünde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Seminerlerin üçüncü bölümünde, Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Prof. Dr. Binyamin Birkan "Davranış Sorunları ve Üstesinden Gelme Yöntemleri", Biruni Üniversitesinden Uzman Ali İrfan Çaka ise "Etkinlik Çizelgeleri: Bağımsızlık, Seçim ve Sosyal Etkileşimi Artırma" konulu sunumlar yaptı.

Prof. Dr. Birkan, burada yaptığı açıklamada, bunun bir tecrübe paylaşımı toplantısı olduğunu belirterek, eğitimleri bu sahada çalışan uzmanlar olarak dört bölüm halinde bilgi ve tecrübelerini Kuzey Makedonya'daki çalışan ve yeni yetişen uzmanlarla paylaşmak üzere düzenlediklerini kaydetti.

Bugün gelinen noktada otizmin tıbben bir tedavisi olmasa da iyi eğitim ve bilimsel dayanaklı metotlarla otizmli çocukların yaşam kalitesinin artırılabildiğini belirten Birkan, "İyi eğitim metotlarıyla, otizmli bireylerin yaklaşık yüzde 50'si diğer bireyler gibi hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Bu çocukların bir kısmında çok üstün özel yetenek görülebiliyor. İyi eğitim metotlarıyla bu yetenekleri ortaya çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

İzmir Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu ve Kurucu Başkanı Nüvit Uyar ise TİKA aracılığıyla Kosova ve Kuzey Makedonya'da otizm eğitimleri gerçekleştirdiklerini anımsatarak, otizm seminerleriyle ilgili son aşamada bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Seminerlere okul öncesi öğretmenler, psikolog, pedagog, terapist ve dil terapistleri ile bu alanlarda eğitim alan öğrenciler ve ilgili aileler katılabiliyor.

Seminerler gelecek aya kadar sürecek.

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Kuzey Makedonya Özel Eğitim Seminerleri tika

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