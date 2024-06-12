TUSAŞ'ta bayrak değişimi! Temel Kotil görevden alındı, yerine Mehmet Demiroğlu atandı

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), önemli bir yönetim değişikliği yaşadı. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil görevden alınarak yerine Mehmet Demiroğlu getirildi. Bu değişiklik, TUSAŞ Basın Müşaviri Ali Genç tarafından duyuruldu.

2016 yılından bu yana TUSAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Kotil'in yanı sıra, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan'ın da görevden alındığı bildirildi. Yönetim Kurulu, Kotil ve Bozdoğan'ın yerine yeni isimler belirledi.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Cihad Vardan da Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Vardan, yeni görevi ile TUSAŞ'ta projelerin başında yer alacak.

TEMEL KOTİL KİMDİR?

1959 yılında doğan Kotil, İstanbul Teknik Üniversitesi (ITÜ) Uçak Mühendisliği bölümünden 1983 yılında mezun olmuş, 1986'da ABD'nin Ann Arbor kentindeki Michigan Üniversitesi'nin Uçak Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını, 1987'de de aynı üniversitede Makine Mühendisliği dalında ikinci yüksek lisansını, 1991'de de yine Michigan Üniversitesinde Makine Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı.

Kotil, 1991-93 yılları arasında ITU Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde havacılık ve ileri kompozit laboratuvarlarının kuruculuğu ve yöneticiliğini yapmıştır. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak hizmet veren Kotil, aynı fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve 1993-1994 yıllarında da Fakülte Dekan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2001 yılında ABD'de Illinois Üniversitesinde misafir profesör olarak hizmet veren ve daha sonra New York'ta AIT Inc'de Araştırma ve Mühendislik Bölümü Başkanlığını yürüten Kotil, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Hava Kuvvetleri Akademisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi saygın kurumlarda lisans ve yüksek lisans dersi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2003 yılında THY'deki kariyerine Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlayan Kotil, 2005 yılında THY Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 2005 - 2011 yılları arasında THY Teknik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş, 2010 - 2012 yılları arasında Sun Express Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Kotil, 2006 yılında IATA Yönetim Kurulu Üyeliğine, 2010 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği Avrupa Havacılık Birliğinin (Association of European Airlines-AEA) 2012 yılında Başkan Yardımcısı, 2013 yılında da Başkan olmuştur. 2024 yılında DEIK Türkiye-Amerika İş Konseyi Yürütme Kurulu'na üye oldu.

2015-2023 yılları arasında TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kotil, 21 Ekim 2016 tarihinden bu yana TUSAŞ Genel Müdürü olarak görevini sürdürdü.

2017-2018 yılları arasında SASAD (Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve HAB- Ankara Uzay ve Havacılık ihtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Kotil, 2018-2023 yılları arasında TR Motor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2017-2019 yılları arasında ise TEI (TUSAŞ Motor Sanayi) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.





