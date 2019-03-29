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TİKA'dan Mozambik'e yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Kasırga ve sel felaketinin yaşandığı Mozambik'in Beria şehri yakınlarındaki ihtiyaç sahiplerine TİKA ekiplerince yardım malzemesi dağıtıldı

BERİA (AA) - Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), kasırga ve sel felaketinin yaşandığı Mozambik'in Beria şehri yakınlarındaki ihtiyaç sahiplerine insani yardımda bulundu.

Mozambik'i mart ayının ortalarında vuran Idai Kasırgası ve aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgede yaşayanlara yardımları sürüyor.

Bu kapsamda TİKA, felaketten en fazla etkilenen şehir olan Beria yakınlarındaki Nhamatanda da 600 hijyen paketi dağıttı.

Yardımların dağıtımı sırasında TİKA görevlilerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE ve AKUT personeli de eşlik etti.

Hijyen paketleriyle, kolera başta olmak üzere salgın hastalık riskine karşı bölge halkının sağlığının korunması amaçlanıyor.

TİKA, Nhamatanda halkının ihtiyaçları doğrultusunda bölgeye gıda yardımı da yapacak.

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