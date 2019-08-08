TİKA'dan Mozambik'te girişimcilik eğitimi

Programın son ayağında ise genç girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla gençlere yönelik söyleşi düzenlendi. Etkinlik kapsamında, üniversite öğrencilerine yeni iş kurma ve girişimcilik noktasında geleceklerini şekillendirmeye yönelik ipuçları verildi.

Katılımcılardan tekstil işletmesi yapan Musa Aiji, programa ilişkin, eğitim sayesinde işlerinin bir sonraki seviyeye taşınması için gerekli bilgi ve donanıma sahip olduklarını söyledi.

Program kapsamında ayrıca Mozambik Müslüman İşadamları Derneği (AMEEM) ile iş insanlarına yönelik girişimcilik eğitimleri verildi. Eğitimde farklı sektörlerden 27 iş insanına, iş planı geliştirme, ağ kurma ve yenilikçi iş yaklaşımı konuları anlatıldı.

Eğitimlerde girişimcilerin sağlıklı yönlendirilmesi ve desteklenmesi adına iş modeli geliştirme ve kanvas model konuları ele alındı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında bir hafta boyunca söyleşi ve eğitimler verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (İTO BTM) iş birliğinde Mozambik'te "Girişimcilik Programı" düzenlendi.

Girişimcilik ekosisteminde 100’den fazla paydaşa ulaşılan programın bir sonraki aşamasında Mozambik’te kuluçka ve iş geliştirme merkezinin kurulması hedefleniyor.

Program ile yeni bir iş fikrine sahip olmak isteyen ancak nasıl bir yol izleyeceğini bilemeyen kişilere, küçük ölçekli işletme sahibi olup işini büyütmek ve girişimcilik eğitimleriyle Mozambik ekonomisinin gelişimini destekleyerek, Türkiye ile ikili ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Dört günlük eğitimi başarıyla tamamlayan Madina İsmael, "Bu eğitim sonrasında artık sıra bizim bildiklerimizi aktarmamızdadır." ifadesini kullandı.

