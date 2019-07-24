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TİKA'dan Tacikistan'a sağlık desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

TİKA'dan Tacikistan'a sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Tacikistan'da yürütülen "Kırsal Bölgelerde Ana Çocuk Sağlığının Desteklenmesi Programı" kapsamında, Rudaki ilçesinde Arbobhatun köyünün sağlık merkezinin hizmet binası yenilendi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ile Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen projede sağlık merkezinin kullanılamaz haldeki ek binası yıkılarak, yerine iki katı büyüklüğünde bina inşa edildi ve merkezin ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi donanım ve ofis mobilyaları temin edildi.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı köyün tek sağlık merkezinde 9 doktor ve 12 hemşire görev yapıyor. 2017'de yaklaşık 100 bin kişiye sağlık hizmeti verilen merkezde aile doktorluğu, diş hekimliği, jinekoloji, göz hastalıkları ve dahiliye gibi bölümler bulunuyor.

Proje kapsamında merkezin kapasitesinin arttırılarak, hastaların daha iyi şartlarda sağlık hizmetlerine ulaştırılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arbobhatun Rudaki sağlık merkezi Tacikistan tika

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