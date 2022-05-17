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Tıkalı lavaboları açmak işte bu kadar basit! Her evde olan malzeme ile...

17.05.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak ve banyo lavabolarında zamanla tıkanmalar yaşanabiliyor. Oldukça can sıkıcı olan bu durumu çözmenin zor olduğu düşünülüyor. Tıkanan lavaboları açtırmak için bir sürü para harcıyor olabilirsiniz. Artık tıkanmış lavabolarınız için para harcamanıza gerek kalmayacak. Tıkanmış giderleri evde çok kolay bir şekilde açmanız mümkün. Aşağıda yer alan yöntemler sayesinde tıkalı lavabolarınıza elveda diyebilirsiniz.

Tıkalı lavaboları açmak işte bu kadar basit! Her evde olan malzeme ile...

Zamanla belirli nedenlere bağlı olarak tıkanan lavabolar sıkıntı yaşatıyor. Lavabo giderinde biriken yiyecek, yağ, saç ve benzeri birikintiler lavaboların tıkanmasına neden oluyor. Bu tıkanmalar da suyun geçmesini zorlaştırarak hijyeni etkiliyor. Lavabo tıkanmalarını çözmek için çok çeşitli yöntemler deneniyor. Ancak bu yöntemler çok pahalı olsa bile istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Evde uygulayacağınız doğal yöntemler ile tıkanık lavaboları kolayca açabilirsiniz.

SICAK SU KULLANIN

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Tıkanmış giderlerinizi temizlemenin en ucuz ve en kolay yollarından biri gidere biraz kaynar su dökmektir. Muhtemelen her gün giderden su akıtıyor olsanız da, en sıcakta taze kaynatılmış su kullanmak, herhangi bir donmuş yağı veya diğer tıkanıklıkları eritmeye ve hareket ettirmeye yardımcı olabilir. Tıkanıklığı hareket ettirmek için işlemi birkaç kez tekrarlayın. Bu strateji, diğer birçok tıkanıklık türünü temizlemede işe yarar.

EN ETKİLİ ÇÖZÜM KABARTMA TOZU VE SİRKE

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Hâlâ kimyasal içermeyen daha bilimsel bir çözüm için, evinizde zaten bulunabilecek beyaz sirke ve kabartma tozu karışımını kullanmayı deneyin. Lavabodaki fazla suyu alın ve ardından bir kaşık kullanarak gidere bir bardak kabartma tozu koyun ve gerekirse tozu borunun içine itin. Ardından, bir bardak beyaz sirke ekleyin ve karışımı 15 dakika bekletin, ardından gideri bir tıpa veya kapakla kapatın, bu noktadan sonra sıcak suyun sorunsuz bir şekilde giderden akmasına izin verebilirsiniz.

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