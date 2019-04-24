TİKA’nın Kırgızistan’da yenilediği okul hizmete açıldı

Bunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış

Bunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış

Projenin ilk destek olmadığını belirten Kurmanov, TİKA’nın daha önce “Nur-Nariste” çocuk kreşinin tadilatı, köy halkına temiz su temini projelerini de gerçekleştirdiğini anımsattı.

Törende konuşan Kaymakam Kurmanov, TİKA’ya bu bölgeye yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Geçen yıl da devam edilen proje kapsamında okulun pencereleri, çatı kaplaması ve diğer blokların dış cephesi yenilendi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA 2017 yılında Çüy Bölgesi Isık-Ata ilçesi Budenovka köyünde 1975 yılında hizmete açılan ortaokulun ana girişindeki bloğun dış cephe tadilatını yaptı.

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun ise “Türkiye, Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve ilk TİKA ofisini buraya açan ülkedir." dedi.

Nurdun, 1992 yılından beri birçok alanda projeler gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Bunun içinde eğitimin yeri ise çok önemlidir. Buradaki çocuklar da ülkenin geleceğidir. Yapılan bu yatırımlar geleceğe yatırımdır. Bununla birlikte, buradaki insanların yüzündeki mutluluğu görünce biz de çok büyük bir sevinç yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin geleneksel Kırgız ve Türk danslarını sergilemesiyle son buldu.

