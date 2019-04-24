HABER

TİKA’nın Kırgızistan’da yenilediği okul hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

TİKA’nın Kırgızistan’da yenilediği okul hizmete açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kırgızistan’ın Çüy bölgesinde yenilediği Budenovka Ortaokulu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA 2017 yılında Çüy Bölgesi Isık-Ata ilçesi Budenovka köyünde 1975 yılında hizmete açılan ortaokulun ana girişindeki bloğun dış cephe tadilatını yaptı.

Geçen yıl da devam edilen proje kapsamında okulun pencereleri, çatı kaplaması ve diğer blokların dış cephesi yenilendi.

Açıklamada, okul binasının 17 farklı milletten yaklaşık 750 öğrencinin eğitim gördüğü 3 ayrı bloğun birleşmesinden oluştuğu belirtildi.

Okulun açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula, Isık-Ata İlçesi Kaymakamı Bayış Kurmanov, yerel yöneticiler, köy sakinleri ve okul öğrencileri katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Kurmanov, TİKA’ya bu bölgeye yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Projenin ilk destek olmadığını belirten Kurmanov, TİKA’nın daha önce “Nur-Nariste” çocuk kreşinin tadilatı, köy halkına temiz su temini projelerini de gerçekleştirdiğini anımsattı.

TİKA Başkan Yardımcısı Nurdun ise “Türkiye, Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve ilk TİKA ofisini buraya açan ülkedir." dedi.

Nurdun, 1992 yılından beri birçok alanda projeler gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Bunun içinde eğitimin yeri ise çok önemlidir. Buradaki çocuklar da ülkenin geleceğidir. Yapılan bu yatırımlar geleceğe yatırımdır. Bununla birlikte, buradaki insanların yüzündeki mutluluğu görünce biz de çok büyük bir sevinç yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin geleneksel Kırgız ve Türk danslarını sergilemesiyle son buldu.

PARTNERBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmışBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış
Murat Nehri'nde ilk kez raftingMurat Nehri'nde ilk kez rafting
LÖSEV'den Sivas'ta 50 aileye yardımLÖSEV'den Sivas'ta 50 aileye yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayış Kurmanov Budenovka Çüy Isık-Ata İlçesi Kırgızistan ortaokul Rahman Nurdun Recep Sula tika

En Çok Okunan Haberler

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

Taksi şoförü ne yapacağını şaşırdı! Bakırköy'de korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden oturma eylemi

Kolu olmayan halasından etkilendi 'Biyonik Kol' yaptı

Halasından etkilendi, öyle bir buluşa imza attı ki...

Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

Av mevsimi bitecek ama... Balıkçıların endişeli bekleyişi

Dört asker şehit olmuştu! Yine sızmaya çalıştılar, hemen operasyon başladı!

Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

Çanakkale Kara Savaşlarının 104. yıl dönümü böyle anıldı

3'ü de aynı bahçede! Gören turistler şaşıp kalıyor

3'ü de aynı bahçede! Gören şaşıp kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.